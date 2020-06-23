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AB liderleri Brüksel`de bir araya gelecek

23.06.2020 15:47

Son güncelleme : 23.06.2020 15:54
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere Brüksel`de zirve düzenleyecek.



AA

AB Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, AB üyesi ülke liderlerinin 17-18 Temmuz'da Brüksel'de fiziksel olarak  bir araya gelerek olağanüstü toplantı yapacaklarını açıkladı.

Leyts, toplantıda, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan  ekonomik kurtarma programı ile AB'nin gelecekteki bütçesinin ele alınacağını  bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıya, AB  Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.

Liderler, salgın nedeniyle AB Komisyonu'nun hazırladığı toplam 750  milyar euroluk ekonomik kurtarma programı ile 1,1 trilyon euroluk AB'nin  2021-2027 bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağını tartışacak.

AB ülkeleri içinde "tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka,  Hollanda, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk  karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi  verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Kurtarma programı ile birlikte AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine  yönelik müzakerelerin de zorlu geçmesi bekleniyor.

Bütçenin boyutu, harcama alanları ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye  ne oranda katkı sağlayacakları hakkında ciddi tartışmalar yaşanması öngörülüyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB  Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu onayı ile alınıyor.




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