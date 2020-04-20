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AB şubatta dış ticaret fazlası verdi

20.04.2020 13:04

Son güncelleme : 20.04.2020 13:04
Avrupa Birliği`nin dış ticaret fazlası, şubat ayında yaklaşık 22,4 milyar euro oldu.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB, şubat ayında yaklaşık 170,7 milyar euroluk ihracat, 148,3 milyar euroluk ithalat gerçekleştirirken, yaklaşık 22,4 milyar euro dış  ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ise şubat ayında ihracat 189,3 milyar euro, ithalat 166,3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Böylece Euro Bölgesi'nde şubat ayında 23 milyar euroluk dış ticaret fazlası kaydedildi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler 31,4 milyar euro ile ABD, 25,3 milyar euro ile İngiltere, 14,5 milyar euro ile Çin, 12,3 milyar euro ile İsviçre, 7,1 milyar euro ile Rusya ve 6 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 25,9 milyar  euro ile Çin, 19,1 milyar euro ile ABD, 16,2 milyar euro ile İngiltere, 10,5 milyar euro ile Rusya, 9,9 milyar euro ile İsviçre, 5,6 milyar euro ile Türkiye  olarak belirlendi.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip corona virüs (Kovid-19)  tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.




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