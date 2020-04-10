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AB ülkeleri kurtarma paketinde anlaştı

10.04.2020 08:49

Son güncelleme : 10.04.2020 08:49
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı.



AA

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, AB üyesi ülkelerin maliye  bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde,  çalışanları, şirketleri ve ülkeleri Kovid-19'un etkilerinden koruyacak kapsayıcı  bir kurtarma paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100  milyar euroluk yeni ücret destek programı kurulacağını belirten Centeno, sistemle  ülkelerdeki kısa süreli çalışma programlarına mali katkı sağlanacağını anlattı.

Centeno, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar euroluk kredi garantisi sağlamasına karar verdiklerini söyledi.

Üye ülkelere mali destek vermek için Salgın Kriz Desteği adında yaklaşık 240 milyar euroluk bir kredi programı da kuracaklarına dikkati çeken Centeno, Euro Bölgesi üyesi ülkelerin söz konusu fonları sadece sağlık sektörü ve  Kovid-19 tedavisi gibi alanlarda kullanabileceklerini ifade etti.

Centeno, toplantıda salgına yönelik uygulanan politikaların finansmanı  için ortak borç enstrümanı (coronabono) kurulmasının da  gündeme geldiğine işaret  ederek bu konuda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Fransa, İtalya ve İspanya gibi salgından en fazla etkilenen ülkeler, AB ülkelerinin ortak borçlanma sistemi kurmasını talep ediyordu. Almanya ve  Hollanda'nın başı çektiği ülkeler ise buna sert biçimde karşı çıkıyordu.





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