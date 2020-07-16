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AB ve ABD arasındaki veri anlaşması iptal edildi

16.07.2020 13:11

Son güncelleme : 16.07.2020 13:11
Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında kişisel verilerin aktarılmasını düzenleyen anlaşmayı yeterli koruma sağlamadığı gerekçesiyle iptal etti.



AA

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa  Adalet Divanı, sosyal medya platformu Facebook'a karşı açılan davayı karara  bağladı.

Mahkeme, kişisel verilere ilişkin AB-ABD Veri Koruma Kalkanı anlaşması  tarafından sağlanan önlemlerin  yeterli olmadığına hükmetti.

Kararda, "Avrupa Adalet Divanı, AB-ABD Veri Koruma Kalkanı tarafından  sağlanan korumanın yeterliliğine ilişkin kararı iptal ediyor." ifadesi  kullanıldı.

Mahkeme, kişisel verilerin üçüncü ülkelerde kurulan işlemelere  aktarılmasına yönelik AB Komisyonu standart sözleşme hükümlerinin ise geçerli  olduğunu bildirdi.

Söz konusu hukuki süreç, Facebook'un veri sözleşmelerinde yer alan  hükümlerin Avrupalıları ABD'deki gözetim ve takipten yeterince korumadığından  şikayetçi olan bir Avusturyalı tarafından başlatılmıştı.

AB ve ABD arasında 2016 yılında  kişisel verileri korumaya yönelik  Gizlilik Kalkanı anlaşması yapılmıştı. ABD yasalarına göre, şirketler topladıkları kişisel verileri gözetim  için ABD resmi kurumlarına verebiliyor.




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