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ABD Avrupa`dan ithal ürünlere ek vergi planlıyor

25.06.2020 11:48

Son güncelleme : 25.06.2020 11:48
ABD, Avrupa`dan ithal ürünlere konulan gümrük vergilerini yeniden değerlendirmeyi ve çeşitli ürünler için olan vergi miktarında değişiklik yapmayı hedefliyor.



DHA

ABD Ticaret temsilciliği (USTR) yaptığı açıklamada, "Bu yeniden değerlendirme çerçevesinde, ABD Ticaret Temsilciliği hali hazırda ilave gümrük vergilerine maruz kalan bazı mevcut veya eski AB üyesi devletlerine ait olan ürünlerin listesinde değişiklik yapmayı değerlendiriyor" denildi.

Bu yeniden değerlendirme, ABD'nin Avrupa Birliği ile Airbus ve Boeing  şirketleri konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.

USTR yaptığı açıklamada, Avrupa'dan ithal edilen bir dizi ürüne konan gümrük vergilerinde değişiklik yapılabileceğini ve mevcut vergilerin devam ettirilebileceğini veya vergilerin arttırılabileceğini belirtti.

Ayrıca USTR, İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya'ya ait yaklaşık 3.1 milyar dolar değerindeki diğer başka ürüne de gümrük vergisi getirilebileceğini açıkladı.





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