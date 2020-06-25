ABD, Avrupa`dan ithal ürünlere konulan gümrük vergilerini yeniden değerlendirmeyi ve çeşitli ürünler için olan vergi miktarında değişiklik yapmayı hedefliyor.
ABD Avrupa`dan ithal ürünlere ek vergi planlıyor
25.06.2020 11:48
Son güncelleme : 25.06.2020 11:48
DHA
ABD Ticaret temsilciliği (USTR) yaptığı açıklamada, "Bu yeniden değerlendirme çerçevesinde, ABD Ticaret Temsilciliği hali hazırda ilave gümrük vergilerine maruz kalan bazı mevcut veya eski AB üyesi devletlerine ait olan ürünlerin listesinde değişiklik yapmayı değerlendiriyor" denildi.
Bu yeniden değerlendirme, ABD'nin Avrupa Birliği ile Airbus ve Boeing şirketleri konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.
USTR yaptığı açıklamada, Avrupa'dan ithal edilen bir dizi ürüne konan gümrük vergilerinde değişiklik yapılabileceğini ve mevcut vergilerin devam ettirilebileceğini veya vergilerin arttırılabileceğini belirtti.
Ayrıca USTR, İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya'ya ait yaklaşık 3.1 milyar dolar
değerindeki diğer başka ürüne de gümrük vergisi getirilebileceğini açıkladı.
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|95.363.428
|% 9,36
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|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
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|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
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|AYEN
|4,70
|134.330.522
|% 6,58
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|48.555.901
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|
|BAYRK
|7,92
|5.142.427
|% -5,71
|
|ALYAG
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|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|GUSGR
|4,46
|626.751.714
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|KRDMD
|3,08
|473.160.557
|% -1,91
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|HALKB
|6,34
|467.225.962
|% 3,43
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|GARAN
|8,22
|418.023.881
|% 0,37
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|VAKBN
|5,15
|381.250.700
|% 1,38
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|CEMAS
|1,50
|313.522.269
|% 4,90
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|IEYHO
|0,91
|183.504.986
|% 2,25
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|KRDMD
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|473.160.557
|% -1,91
|
|GUSGR
|4,46
|626.751.714
|% -5,11
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|EKGYO
|1,89
|220.793.431
|% -0,53
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,5081
|8,5508
|% 0,27
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|Frank
|7,2040
|7,2474
|% 0,06
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|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.764
|1.765
|3,26
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|Altın Gr.
|389
|390
|1,32
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|Cumhuriyet
|2.521
|2.542
|5,70
|
|Tam
|2.595
|2.608
|7,80
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|Yarım
|1.261
|1.276
|3,80
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|Çeyrek
|630
|639
|1,90
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|Gümüş.Ons
|17,61
|17,66
|0,13
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|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
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|B. Petrol
|39,92
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