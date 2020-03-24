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ABD borsası vadeli kontratları sert yükseldi

24.03.2020 16:06

Son güncelleme : 24.03.2020 16:43
ABD borsası vadeli kontratları dünkü satıcılı seyrin ardından sert yükseldi.



ABD borsası vadeli kontratları dün corona virüs kaynaklı sert satışların ardından büyüklüğü 2 trilyon doları bulan mali destek paketi üzerinde Washington'da anlaşma sağlanacağı beklentisiyle %4 artıda seyrediyor.

S&P 500 ve Dow Jones endeksleri dün Fed'in açıkladığı ekonomiyi destekleme programlarına rağmen ABD'de artan corona virüs vaka sayısı ve bazı eyaletlerin tecrit altına alınmasının etkisiyle %3 düşüşle kapandı.

İşlemciler, Fed'in aldığı önlemler ile ekonomiyi destek paketi üzerinde uzlaşı sağlanacağı beklentisinin bugün piyasaları biraz rahatlattığını ifade etti. Ancak vaka sayılarının artması nedeniyle piyasalardaki iyileşmenin kalıcı olacağına şüpheyle yaklaşılıyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Demokrat Parti Senato Yetkilisi Chuck Schumer, 2 trilyon dolar olması beklenen corona virüs teşvik paketi üzerinde henüz anlaşmaya varılamadığını ancak mesafe katedildiğini açıkladılar.

Fed dün para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için ne miktarda gerekiyorsa o kadar tahvil alacağını, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağını açıkladı.




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