ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
29.01.2020 18:03
Son güncelleme : 29.01.2020 18:41
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,56 artışla 28.884,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 kazançla 3.289,90 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla 9.315,69 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0155
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5732
En Düşük
6,5379
18:05301,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,15
|Açılış
|: 301,83
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,96
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7377
|7,7765
|% 0,33
|
|Frank
|6,0967
|6,1335
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5840
|1,5919
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|5,30
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,77
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|58,91
|58,91
|0,10
|