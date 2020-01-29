ABD borsası yükselişle açıldı













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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,56 artışla 28.884,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 kazançla 3.289,90 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla 9.315,69 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler, ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.