ABD Ulaştırma Bakanlığı, Çin hava yolu şirketlerinin tarifeli ABD uçuşlarına sınırlı olarak izin vereceğini bildirdi.
ABD duyurdu! Çin`e sınırlı izin verecek
06.06.2020 10:46
Son güncelleme : 06.06.2020 10:46
AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava yolu şirketlerinin tarifeli ABD uçuşlarının askıya alınmasına yönelik kararda düzenlemeye gidildiği belirtildi.
Çin yönetiminin, ABD hava yolu şirketlerinin ülkeye uçuşlarına devam etmesine izin vermemesi üzerine seferlerin askıya alınmasının kararlaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, Çin Sivil Havacılık İdaresinin (CAAC), dün ABD hava yolu şirketlerinin haftada bir uçuş gerçekleştirmesine izin verdiği aktarıldı.
Açıklamada, Çin'in bu kararı üzerine bakanlığın uçuşları askıya alma kararında düzenlemeye gittiği ve Çin hava yolu şirketlerine ABD'ye haftalık 2 sefer düzenleme hakkı tanıdığı kaydedildi.
ABD Ulaştırma Bakanlığı, 3 Haziran'da Çin hava yolu şirketlerinin ABD'ye veya ABD'den olan tarifeli yolcu uçuşlarının 16 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya alınacağını duyurmuştu.
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