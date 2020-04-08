GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti

08.04.2020 09:21

Son güncelleme : 08.04.2020 09:27
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl  Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 33 dolar olacağı öngörülüyor.  Mart 2020 raporunda, bu rakam 43 dolar olarak tahmin edilmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde ortalama 23 dolar olması beklenen Brent türü  ham petrolün varil fiyatının, ikinci yarıda 30 dolara, gelecek yıl ise 46 dolara  yükseleceği öngörülüyor.

EIA, Mart 2020 raporunda bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 18  dolar düşürmüştü.

Raporda, fiyat beklentisindeki aşağı yönlü revizyonla ilgili, dünya  geneline yayılan yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik daralmaya neden  olduğuna işaret edildi.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı  petrol üreticisi ülkelerin geçen ayki toplantısında petrol üretiminde ek kesinti  yapma kararı alamamasının küresel arz fazlasında ani artışa sebep olduğu  vurgulandı.

OPEC  olarak adlandırılan grubun bu hafta ek kesinti kararı alması  durumunda ise bu yıla ilişkin fiyat beklentilerinin yeniden revize edileceği  belirtildi.

ABD'NİN ÜRETİM BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de  1,2 milyon varil aşağı çekti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin 11,8 milyon  varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mart 2020 raporunda, ülkenin günlük  ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesinin  öngörüldüğü belirtilmişti.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0592.382
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
94.779 En Düşük
92.382
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 214,50 5.350.333 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3121 8,3538 % -0,10  
Frank 6,9320 6,9738 % -0,23  
Riyal 1,7958 1,8048 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 358 358 -0,11  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru