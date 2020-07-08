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ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

08.07.2020 09:49

Son güncelleme : 08.07.2020 09:49
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.



AA

EIA'nın "Temmuz 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl  Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 40,5 dolar olacağı öngörülüyor.  Haziran 2020 raporunda bu rakam 38 dolar olarak tahmin edilmişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde ortalama 50 dolar ve ikinci çeyrekte 29 olarak  gerçekleşen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, üçüncü çeyrekte 40 dolar,  son çeyrekte 43 dolar ve yılın tamamında 40,5 dolar olması beklenirken, bu  rakamın gelecek yıl 49,7 dolara yükseleceği öngörülüyor.

Söz konusu revizyonda, bu yılın ikinci yarısında ve gelecek yıl  küresel petrol stoklarındaki azalış beklentisi etkili oldu. Gelecek yıl dünya  genelinde petrol stoklarındaki düşüşün hızlanacağı öngörüsünün fiyatlar üzerinde  yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı  ülkelerin üretimini kısmasıyla küresel petrol piyasasındaki arz fazlası düşerken,  dünya genelinde yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı alınan karantina  önlemlerinin yumuşatılması da haziran ayında küresel petrol talebini arttırdı.

ABD'NİN ÜRETİM BEKLENTİSİ SABİT TUTULDU

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisinde  ise değişiklik yapmadı.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6  milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi, gelecek yıl ise 11 milyon varil  seviyesine düşmesi bekleniyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak  dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.




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