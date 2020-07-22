ABD`de ham petrol stokları 17 Temmuz`da biten haftada, bir önceki haftaya göre 7 milyon 544 bin varil yükseldi.
ABD petrol stokları yükseldi
22.07.2020 09:23
Son güncelleme : 22.07.2020 09:23
DHA
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, aynı haftada ABD genelinde benzin stokları ise 2 milyon 19 bin varil ve damıtılmış ürün stokları da 1 milyon 357 bin varil azaldı.
Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17:30'da açıklanacak.
Stoklara ilişkin gelişmeler, Covid-19 aşısı çalışmalarının verdiği iyimserlikle Salı günü yükselişe geçen petrol fiyatlarını destekledi.
Spot piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.64 artışla 44.32 dolara, Batı teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.62 artışla 41.90 dolara yükseldi.
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|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
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|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
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|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
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|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
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|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
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|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
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|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
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|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
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|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
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|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
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|Alış
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|Dolar
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|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,6684
|8,7119
|% 0,13
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|Frank
|7,3021
|7,3460
|% 0,34
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|Riyal
|1,8171
|1,8262
|% 0,24
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.860
|1.860
|18,21
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|Altın Gr.
|408
|408
|4,39
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|Cumhuriyet
|2.652
|2.675
|28,50
|
|Tam
|2.731
|2.744
|29,20
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|Yarım
|1.326
|1.342
|14,30
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|Çeyrek
|665
|672
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,65
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|4,92
|4,93
|0,26
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|B. Petrol
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