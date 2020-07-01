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ABD stoklarında düşüşle petrol fiyatları yükseldi

01.07.2020 14:48

Son güncelleme : 01.07.2020 14:57
ABD`de ham petrol stoklarında keskin düşüşler yaşandığına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 2.0-3.0 dolayında yükseldi.



DHA

ABD'de stok verilerini izleyen özel kuruluş Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, 26 Haziran ile biten haftada ABD ham petrol stoklarında belirgin bir düşüş gerçekleşti. Buna göre, ABD ham petrol stokları bir haftada 8.2 milyon varil birden düşüşle 537 milyon varile geriledi.

API verilerine göre, aynı dönemde ABD'deki benzin stokları da 2.5 milyon varil düştü. Bunun yanında ülke genelindeki distile edilmiş petrol stokları a bu dönemde 2.6 milyon varil azaldı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.32 artışla 42.18 dolara ve ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da 2.90 yükselerek 40.40 dolara kadar yükseldi.

İntegral Yatırım Menkul'ün analizinde, API verileri sonrası yaptığı analizde, "Bu, petrolde gün içi dalga boyunun yukarıya dönmesini destekledi. Petrol stoklarının azalması talebin arttığına yönelik önemli bir işaret. Dolaysıyla bugün açıklanacak resmi ham petrol stoklarının da beklentisinin üzerinde bir azalma sağlaması petrolde ibrenin yukarıda devam etmesini sağlayabilir. Bu doğrultuda TSİ 17:30'daki petrol stoklarını izlemekte fayda var" denildi.




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