ABD`de bankaların karları azaldı

BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|91.684.556
|% 10,00
|ICBCT
|5,83
|200.635.665
|% 10,00
|SNPAM
|7,92
|7.367.440
|% 10,00
|VKFYO
|2,97
|23.467.403
|% 10,00
|YYAPI
|1,21
|14.790.101
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5857
|8,6287
|% 0,14
|Frank
|7,1725
|7,2157
|% 0,20
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,42
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,74
|Altın Gr.
|380
|380
|1,74
|Cumhuriyet
|2.472
|2.487
|3,40
|Tam
|2.536
|2.555
|3,60
|Yarım
|1.236
|1.247
|1,80
|Çeyrek
|620
|624
|0,80
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,39
|-0,08
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|-0,02
|B. Petrol
|40,19
|40,19
|-0,77
Seans Raporu
- 17:59DESPC Yüzde 8.55 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 962, 165 adet işlem
- 17:58VESBE Yüzde 4.86 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 635 adet işlem
- 17:57RYSAS Yüzde 9.97 oranında artışla 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 074, 615 adet işlem
- 17:56 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TTKOM, YKBNK
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1876, 6 artarak (% 1.84 ) 103, 800