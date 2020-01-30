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ABD`de ham petrol stokları arttı

30.01.2020 10:18

Son güncelleme : 30.01.2020 10:18
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,5 milyon varil arttı.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,5 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 431,7 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 482 bin varil artacağı  yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1,2 milyon varil (yüzde  0,5) artarak 261,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1,3 milyon varil artacağı yönündeydi.

PETROL ÜRETİMİ DEĞİŞMEDİ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük  ortalama 229 bin varil artışla 6,66 milyon varil olurken, petrol ihracatı da günlük ortalama 95 bin varil artışla 3,51 milyon varile yükseldi.

Bu dönemde ABD'de ham petrol üretimi değişmedi. Üretim, 18-24 Ocak  haftasında 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ocak 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin  günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,3 milyon varil olması öngörülüyor.




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