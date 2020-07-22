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ABD`de ikinci el konut satışları arttı

22.07.2020 18:12

Son güncelleme : 22.07.2020 18:20
ABD`de ikinci el konut satışları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 20,7 artarak 4,72 milyona yükseldi ve rekor seviyede artış gösterdi.



AA

National Association of Realtors (NAR), haziran ayına ilişkin ABD'deki  ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, haziranda aylık yüzde  20,7 artışla 4,72 milyona çıktı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ayından bu  yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların haziranda yüzde  24,5 artışla 4,78 milyona yükselmesi yönündeydi. İkinci el konut satışları,  mayısta ise aylık yüzde 9,7 azalarak 3,91 milyona düşmüştü.

Haziran ayında hızlı bir toparlanma gösteren ikinci el konut  satışları, bu ayda tüm zamanların en yüksek artışını kaydetti.

Ülkede ikinci el konut satışları, haziranda geçen yılın aynı dönemine  göre ise yüzde 11,3 azaldı. Ortalama ev fiyatları, haziranda yıllık bazda yüzde 3,5 artarak 295  bin 300 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun,  ikinci el konut satışlarında güçlü bir toparlanma olduğunu belirtti.

Söz konusu toparlanmanın düşük konut kredisi oranları ve istihdama  bağlı olarak sürebileceğini aktaran Yun, konut fiyatlarının ise karantina  sürecinde yükseldiği, alıcı rekabeti ve arz sıkıntısı nedeniyle daha da  yükselebileceğini ifade etti.




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