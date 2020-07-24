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ABD`de imalat sanayi PMI 6 ayın en yükseğinde

24.07.2020 17:30

Son güncelleme : 24.07.2020 17:39
ABD`de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 1,5 puanlık artışla 51,3 değerine çıktı ve son 6 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.



AA

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin temmuz ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 51,3 değerine yükseldi.

Son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, bu dönemde ekonomik normalleşmeyle imalat sektöründeki genişlemenin de başladığını gösterdi.

Beklenenden az bir artış gösteren verinin, temmuzda 51,5 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, haziran ayında ise 49,8 değerinde gerçekleşmişti.

HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİ BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Hizmet sektörü PMI da temmuzda bir önceki aya göre 1,7 puan artışla 49,6'ya yükseldi ancak beklentileri karşılayamadı. Söz konusu veriye ilişkin  piyasa beklentisi, temmuzda 51 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Hizmet  sektörü PMI, haziranda ise 47,9 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da temmuzda bir  önceki aya kıyasla 2,1 puan artarak 50 oldu. Bileşik PMI, haziranda 47,9 olarak  hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, temmuz ayında ekonomik faaliyetin istikrara kavuşmasını memnuniyetle  karşıladıklarını ancak büyümeye ilişkin hayal kırıklıklarının olduğunu kaydetti.

Yeni işlere yönelik kayıpların oranında yeniden bir artış görüldüğünü aktaran Williamson, bunun talebin azaldığı endişelerine neden olduğunu belirtti.

Williamson, geleceğe dair beklentinin iyileştiğini ancak yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık  seçimlerinden dolayı siyasete ilişkin belirsizliğin olduğunu ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki  "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.




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