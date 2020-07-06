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ABD`de ISM imalat dışı endeksi beklentiyi aştı

06.07.2020 18:00

Son güncelleme : 06.07.2020 18:01
ABD`de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, haziranda aylık 11,7 puan artarak 57,1 değerine yükseldi.



AA

ISM, haziran ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı. Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, haziranda önceki aya kıyasla 11,7  puan artarak 57,1 seviyesine çıktı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayıs  aylarında sektördeki daralmaya işaret eden, haziranda ise tekrar büyüme trendini  yakalayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 50,1 değerini alması  yönündeydi.

Endeks, nisanda 41,8 ve mayısta 45,4 seviyelerinde gerçekleşerek  imalat dışı sektörde daralma olduğunu göstermişti.

Bu dönemde üretim endeksi, haziranda aylık 25 puan artışla 66 değerini  alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 19,7 puan artarak 61,6 seviyesine  yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 11,3 puan yükselişle 43,1 değerine  çıktı.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki imalat dışı 14  sektörde büyüme, 3 sektörde ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Küçülme  gösteren sektörler, madencilik, diğer hizmetler ile şirketlerin yöneyimi ve  destek hizmetleri oldu.

HİZMET SEKTÖRÜ PMI VERİSİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de haziran ayına  ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) revizyona gitti.

Buna göre, haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 46,7'den  47,9'a revize edildi.  İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI verisi  de haziranda  47,9 olarak güncellendi. Bileşik PMI'a ilişkin haziran ayına ait  öncü veri daha önce 46,8 olarak açıklanmıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye,  50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.




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