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ABD`de işsizlik maaşı başvuruları düştü

06.08.2020 16:18

Son güncelleme : 06.08.2020 16:18
ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 186 bine düştü.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin  verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların  sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 249 bin kişi azalarak  1 milyon 186 bine geriledi.

Önceki haftalarda artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1  milyon 415 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi  ise 1 milyon 434 binden 1 milyon 435 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların  sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile  biten haftadan bu yana toplam 55 milyonu aştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları  da bir önceki haftaya kıyasla 31 bin kişi azalarak 1 milyon 337 bin 750'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 25 Temmuz ile biten haftada  bir önceki haftaya göre 844 bin kişi azalışla 16 milyon 107 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı,  Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6  milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları  zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine geçmişti. İşsizlik maaşı başvuruları, ülkede Kovid-19 vakalarının yeniden artış  göstermesiyle önceki 2 haftada artış kaydetmişti.




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