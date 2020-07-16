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ABD`de konut piyasası endeksi yükselişini sürdürdü

16.07.2020 18:25

Son güncelleme : 16.07.2020 18:25
ABD`de konut piyasası endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 14 puan artarak 72 değerine çıktı.



AA

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), temmuz ayına ilişkin  konut piyasası endeksini açıkladı.

Buna göre, konut piyasası endeksi temmuzda önceki aya kıyasla 14  puanlık artışla 72 değerine yükseldi.

Mayıs ayında yakaladığı yükselişi koruyan endekse ilişkin piyasa  beklentisi, temmuzda 60 değerini alması yönündeydi.

Konut piyasası endeksi, haziranda ise bir önceki aya göre 21 puan  artarak 58 değerine çıkmış ve tüm zamanların en büyük aylık yükselişini  kaydetmişti.

Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut  satışlarındaki pozitif görünüme, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme  işaret ediyor.




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