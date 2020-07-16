ABD`de konut piyasası endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 14 puan artarak 72 değerine çıktı.
ABD`de konut piyasası endeksi yükselişini sürdürdü
16.07.2020 18:25
Son güncelleme : 16.07.2020 18:25
AA
ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), temmuz ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.
Buna göre, konut piyasası endeksi temmuzda önceki aya kıyasla 14 puanlık artışla 72 değerine yükseldi.
Mayıs ayında yakaladığı yükselişi koruyan endekse ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 60 değerini alması yönündeydi.
Konut piyasası endeksi, haziranda ise bir önceki aya göre 21 puan artarak 58 değerine çıkmış ve tüm zamanların en büyük aylık yükselişini kaydetmişti.
Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif görünüme, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
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|Açılış
|: 118.735
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|Önceki Kapanış
|: 117.741
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119.451
En Düşük
118.685
18:056,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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En Düşük
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18:057,8462
En Yüksek
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|Açılış
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|: 399,01
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400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.320,00
|854.703
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.580.813
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|84.752.339
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.835.860
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.567.125
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.184.877.511
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.096.035.898
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.567.125
|% -7,51
|
|GARAN
|7,98
|1.000.974.940
|% 1,27
|
|THYAO
|11,95
|993.063.105
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.096.035.898
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|965.039.371
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.521.384
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.567.125
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,58
|890.285.127
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6121
|8,6553
|% 0,09
|
|Frank
|7,2371
|7,2807
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,03
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-5,30
|
|Altın Gr.
|398
|399
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.612
|-4,80
|
|Tam
|2.667
|2.681
|-4,90
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|-2,40
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,27
|-0,01
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|B. Petrol
|43,66
|43,66
|-0,13
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