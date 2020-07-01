Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de özel sektör istihdamı arttı

01.07.2020 18:14

Son güncelleme : 01.07.2020 18:14
ABD`de özel sektör istihdamı, haziranda 2 milyon 369 bin kişi arttı ancak beklenenden daha az bir yükseliş gösterdi.



AA

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle  hazırladığı haziran ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, haziran ayında 2 milyon 369  bin kişi arttı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 3 milyonluk artış  olması yönündeydi.

Bu dönemde, küçük ölçekli şirketlerdeki istihdam sayısı 937 bin, orta  ölçekli şirketlerde 559 bin ve büyük ölçekli firmalarda 873 bin kişi arttı.  İstihdam artışının 1 milyon 912 bini hizmet, 457 bini ise üretim sektöründe  gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle  hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mayıs ayına ilişkin özel sektör  istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce mayısta 2 milyon 760 bin kişi  azaldığı açıklanan özel sektör istihdamının 3 milyon 65 bin kişi arttığı  belirlendi.

İŞE ALIMLARIN YÜZDE 70'İ TİCARET, İNŞAAT, DİNLENME VE KONAKLAMA SEKTÖRLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Eş Başkanı Ahu  Yıldırmaz, haziranda küçük ölçekli şirketlerdeki işe alımların toparlanma  gösterdiğini belirtti.

Ekonominin normalleşmeye devam etmesiyle büyük iş kayıpları yaşan  endüstrilerde önemli bir toparlanma görüldüğüne işaret eden Yıldırmaz, bu ayda  işe alımların yüzde 70'nin ticaret, inşaat, dinlenme ve konaklama sektörlerinde  gerçekleştiğini kaydetti.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri, ABD'de iş gücü piyasasında  derin bir şekilde hissedilmişti. Bu doğrultuda, ülkede ilk kez işsizlik maaşı  başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle 14 Mart'tan bu  yana toplam 47,5 milyona ulaşmıştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:58115.351
Değişim :  -1,01% |  -1.173,73
Açılış :  117.168  
Önceki Kapanış :  116.525  
En Yüksek
117.358 En Düşük
115.123
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,63 13.684.407 % 10,00  
KENT 565,10 13.765.629 % 9,98  
AYEN 6,06 113.289.237 % 9,98  
AKMGY 39,92 4.656.408 % 9,97  
CMBTN 66,20 16.424.602 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5117 8,5544 % 0,44  
Frank 7,2239 7,2674 % 0,26  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 -16,88  
Altın Gr. 389 389 -3,30  
Cumhuriyet 2.522 2.543 -14,10  
Tam 2.596 2.609 -14,50  
Yarım 1.261 1.276 -7,10  
Çeyrek 630 639 -3,60  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 -0,28  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,05  
B. Petrol 41,36 41,36 0,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru