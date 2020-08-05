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ABD`de özel sektör istihdamı beklentinin altında

05.08.2020 15:54

Son güncelleme : 05.08.2020 15:54
ABD`de özel sektör istihdamı, temmuzda 167 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kaldı.



AA

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle  hazırladığı temmuz ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, temmuz ayında 167 bin kişi  arttı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 1 milyon 500 binlik artış olması  yönündeydi.

Bu dönemde, istihdam sayısı küçük ölçekli şirketlerde 63 bin kişi ve  büyük ölçekli firmalarda 129 bin kişi artarken, orta ölçekli şirketlerde 25 bin  kişi azaldı. İstihdam artışının 166 bini hizmet, 1.000'i ise üretim sektöründe  gerçekleşti.

"İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ TOPARLANMA TEMMUZDA YAVAŞLADI"

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle  hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, haziran ayına ilişkin özel sektör  istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce haziran 2 milyon 369 bin kişi  arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 4 milyon 314 bin kişi arttığı  belirlendi.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Eş Başkanı Ahu  Yıldırmaz, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın temmuzda yavaşladığını bildirdi.

Yıldırmaz, yavaşlama etkisinin her büyüklük ve sektördeki işletmede  görüldüğünü ifade etti.




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