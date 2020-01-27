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ABD`de petrol sondaj kule sayısı arttı

27.01.2020 09:26

Son güncelleme : 28.01.2020 11:15
ABD`de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 24 Ocak itibarıyla son bir haftada 3 adet artışla 676 adede yükseldi.



DHA

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı 5 adet düşüşle 115 düzeyine geriledi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 794 düzeyine geriledi. Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 265 adet azaldı. ABD'de petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 3 adette kaldı.

Buna göre, sondaj kulelerinin 772 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 21 adedi  ise açık sularda yer aldı. En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 4 adet düşüşle 397 adede gerilerken, en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 2 adet artışla 405'e yükseldi.

Bu dönemde, Kanada'da 244 olan sondaj kule sayısı değişmedi,  Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 21'e çıktı ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 1,038 adede geriledi.




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