ABD`de petrol stokları arttı













DHA

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, yalnızca Cushing ve Oklahoma'daki depolama tesislerindeki stoklarda artış 2.49 milyon varili buldu.API verilerine göre, bu dönemde toplam benzin stokları 1.11 milyon varil ve rafine edilmiş diğer ürünlerin toplamı da 5.46 milyon varil arttı.Patrol stoklarında artışa bağlı olarak, stoklama kapasitelerinin büyük ölçüde dolmasının etkisiyle düşen petrol fiyatları, son gelişmelerle hafif yükseldi.Buna göre, Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.9 artışla 20.78 dolara, Batı Teksas hafif petrolün (West Texas Intermediate - WTI) Haziran teslimi varil fiyatı da yüzde 1.33 artışla 12.97 dolara yükseldi.Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Salı günü yaptığı açıklamada, OPEC+ Grubu'nun 1 Mayıs'ta uygulamaya başlayacağı petrol üretim kısıntılarının, küresel petrol piyasalarında istikrarı sağlama konusunda oldukça etkili olacağını, ancak yakın gelecekte petrol fiyatlarında belirgin bir yükselme beklenmemesi gerektiğini vurguladı.Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yanında, ABD ve Kanada gibi üreticilerin de günde toplam 10 milyon varili bulan üretim kısıntısı yapmaya başlamalarıyla, piyasalarda kademeli olarak istikrar sağlanacağının altını çizdi. OPEC+ Grubu'nun anlaşmasına göre, 1 Mayıs'ta başlayacak olan üretim kısıntısı Haziran ve Temmuz aylarında da sürecek.