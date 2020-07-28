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ABD`de tüketici güveni azaldı

28.07.2020 17:45

Son güncelleme : 28.07.2020 18:05
ABD`de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,7 puan azalarak 92,6 seviyesine düştü.



AA

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici  güven endeksine ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,7 puan  azalarak 92,6'ya geriledi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan  aylarında sert düşüş gösteren, mayıs ve haziranda ise toparlanmaya başlayan  veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 94,5 olması yönündeydi. Söz konusu  veri, haziranda 98,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli  değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi de temmuzda 14,6 puan azalarak  91,5 değerine  düştü. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 7,5 puan artışla 94,2  seviyesine çıktı.

KOVİD-19 VAKALARINDAKİ ARTIŞ TÜKETİCİ GÜVENİNİ AZALTTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik  Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, haziran ayında büyük bir yükseliş  gösteren tüketici güveninin temmuzda düşüş kaydettiğini bildirdi.

Mevcut durum endeksi iyileşirken, beklentiler endeksinin gerileme  gösterdiğine işaret eden Franco, Kovid-19 vakalarının yeniden artmasının bir  sonucu olarak Michigan, Florida, Texas ve California'da tüketici güveninde büyük  düşüşler yaşandığını aktardı.

Franco, ekonominin ve iş gücü piyasasının kısa vadeli görünümü  konusunda tüketicilerin daha az iyimser olduğunu belirterek, kısa vadeli geleceğe  ilişkin belirsizliğin ekonomik toparlanma ve tüketici harcamaları için iyi  olmadığını kaydetti.




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