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ABD`de tüketici güveni beklenenden fazla arttı

30.06.2020 18:17

Son güncelleme : 30.06.2020 18:17
ABD`de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda geçen aya göre 12,2 puan artarak 98,1 seviyesine yükseldi.



AA

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici  güven endeksine ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 12,2  puan artışla 98,1'e çıktı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan  aylarında sert düşüş gösteren, mayısta ise toparlanmaya başlayan veriye ilişkin  piyasa beklentisi, haziranda 91,8 olması yönündeydi. Söz konusu veri, mayısta  85,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli  değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi, haziranda 8,4 puan artarak 106  değerine yükseldi. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 17,8 puan artışla 86,2  seviyesine çıktı.

"TÜKETİCİLER, KISA VADELİ GÖRÜNÜM KONUSUNDA DAHA AZ KÖTÜMSER"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik  Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin haziranda kısmen  toparlandığını ancak Kovid-19 salgını öncesi dönemdeki seviyelerin altında  kaldığını belirtti.

Ekonominin normalleşmeye başlamasının tüketicilerin mevcut duruma  ilişkin değerlendirmelerinin iyileşmesine yardımcı olduğuna işaret eden Franco,  tüketicilerin kısa vadeli görünüm konusunda daha az kötümser olduğunu ancak  ekonomik faaliyette önemli bir artışın öngörülmediğini kaydetti.

Franco, ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizlik ve Kovid-19  salgınının yeniden yayılma olasılığı nedeniyle tüketicilerin salgın öncesi dönemde olduğu gibi harcama yapmaya hazır olduklarını söylemek için çok erken  olduğunu aktardı.




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