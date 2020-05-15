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ABD`de tüketici güveni beklentiyi aştı

15.05.2020 17:43

Son güncelleme : 15.05.2020 17:43
ABD`de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 2,6 artarak 73,7 seviyesinde gerçekleşti.



AA

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri  doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,6  artışla 73,7 değerine yükseldi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle önceki aylarda  düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 68 değerini alması  yönündeydi. Endeks, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 19,4 azalarak 71,8'e  düşmüştü.

Tüketici güven endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise  yüzde 26,3 azalış kaydetti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini  ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık yüzde 11,7 artışla 83'e  çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri  endeksi ise mayısta aylık yüzde 3,4 azalışla 67,7'ye düştü.




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