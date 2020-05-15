ABD`de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 2,6 artarak 73,7 seviyesinde gerçekleşti.
ABD`de tüketici güveni beklentiyi aştı
15.05.2020 17:43
Son güncelleme : 15.05.2020 17:43
AA
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,6 artışla 73,7 değerine yükseldi.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle önceki aylarda düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 68 değerini alması yönündeydi. Endeks, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 19,4 azalarak 71,8'e düşmüştü.
Tüketici güven endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 26,3 azalış kaydetti.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık yüzde 11,7 artışla 83'e çıktı.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise mayısta aylık yüzde 3,4 azalışla 67,7'ye düştü.
17:28100.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 840,33
|Açılış
|: 99.678
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|Önceki Kapanış
|: 99.193
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100.813
En Düşük
99.678
17:286,9162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9311
En Düşük
6,8987
17:287,4976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5102
En Düşük
7,4574
17:28387,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,25
|Açılış
|: 387,29
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|Önceki Kapanış
|: 385,04
|
388,32
En Düşük
383,99
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|19,47
|30.960.024
|% 10,00
|
|KENT
|371,80
|16.938.300
|% 10,00
|
|CMBTN
|78,65
|11.958.346
|% 10,00
|
|GSDDE
|2,97
|9.453.242
|% 10,00
|
|RALYH
|9,90
|2.377.211
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,44
|2.235.181
|% -10,00
|
|ETILR
|3,15
|401.401
|% -10,00
|
|AYES
|2,97
|85.567
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|956.579
|% -10,00
|
|RTALB
|38,76
|4.708.642
|% -9,99
|
|ASELS
|28,98
|642.916.593
|% -0,82
|
|BIMAS
|56,95
|551.237.325
|% 5,07
|
|ECILC
|5,82
|432.668.432
|% 1,75
|
|ALKIM
|14,20
|412.542.086
|% -9,96
|
|GARAN
|7,71
|403.027.795
|% 0,26
|
|KARSN
|1,74
|267.982.891
|% 3,57
|
|KRDMD
|2,51
|213.645.968
|% 0,40
|
|IHLGM
|1,15
|95.851.131
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,17
|174.800.553
|% 0,93
|
|ISFIN
|3,88
|308.926.923
|% 3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3798
|8,4219
|% -0,69
|
|Frank
|7,0927
|7,1354
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8355
|1,8447
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|10,13
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.528
|9,40
|
|Tam
|2.561
|2.594
|9,60
|
|Yarım
|1.250
|1.268
|4,70
|
|Çeyrek
|625
|634
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|16,46
|16,51
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,66
|0,12
|
|B. Petrol
|31,80
|31,80
|0,67
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