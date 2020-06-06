ABD`de tüketici kredileri, nisanda bir önceki aya göre 68,7 milyar dolarlık azalış gösterdi.
ABD`de tüketici kredileri azaldı
06.06.2020 10:07
Son güncelleme : 06.06.2020 10:07
AA
ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede tüketici kredileri, nisanda bir önceki aya göre 68,7 milyar dolar
azalarak 4 trilyon 133 milyar 300 milyon dolar oldu.
Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 20 milyar dolarlık azalış göstermesi yönündeydi.
Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 58,3 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 10,5 milyar dolar azaldı.
Tüketici kredileri, nisanda yıllık bazda ise yüzde 19,6 azaldı. Şubat ayından bu yana azalış gösteren veri, mart ayında yıllık yüzde 3,3 azalmıştı.
Söz konusu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,9 azalış gösterirken devir yapmayan krediler yüzde 4 düştü.
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