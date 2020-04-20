ABD`de referans Batı Teksas hafif ham petrolünün Mayıs vadeli fiyatları yüzde 35`in üzerinde düştü.
ABD`de vadeli petrol fiyatları düştü
20.04.2020 16:40
Son güncelleme : 20.04.2020 17:00
DHA
Petrolde vadeli fiyatların sert düşmesi, talepte sert daralmanın etkisiyle kısıntılara karşın arz fazlasına bağlı olarak depolama sorunu yaşanmasına ilişkin beklentilerden kaynaklandı.
Batı Teksas patrolünün mayıs vadeli varil fiyatı yüzde 38.4 düşüşle, 11.24 dolara kadar geriledi.
Petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, "Sanki sanal bir talep varmış gibi davranılıyor ama talep yok, stok var" dedi ve ekledi:
"Çin kritik petrol rezervlerini doldurma kararı aldı. Daha sonra Amerika da aynı yönde açıklama yaptı. Bütün bu büyük resmi önümüze koyduğumuzda, petrol fiyatlarının daha uzunca bir süre düşük fiyatlarda dalgalı gideceği kesin.
Birçok ülke ucuz petrolü stok yapmaya başladı. Stok yapıyorlar fakat talep olmayınca piyasaya satamıyorlar. Düşük fiyatlar Suudi Arabistan, Rusya gibi petrol üretici ülke ekonomilerini oldukça zor duruma düşürecek. Bu fiyatlar büyük şirketlerin değilse de birçok küçük şirketin iflası anlamına geliyor. Özellikle bu durumdan büyük petrol şirketleri faydalanacaklar. Zor duruma düşecek olan küçük boyuttaki kaya gazı üreticilerini büyük şirketleri satın alacaklar."
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