Avrupa Birliği`nde (AB) perakende satışlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,2`lik artış gösterdi.
AB`de perakende satışlar arttı
05.08.2020 12:51
Son güncelleme : 05.08.2020 12:51
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin haziran ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 5,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 yükseldi.
AB'de ise perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 1,3 arttı.
AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 21,9 ile İrlanda’da, yüzde 16,5 ile İspanya'da ve yüzde 13,8 ile İtalya'da gerçekleşti.
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|482.186.193
|% -0,46
|
|EKGYO
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|% -1,88
|
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|% 2,88
|
|GARAN
|6,80
|795.072.122
|% 0,59
|
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|128.830.341
|% 0,91
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|SISE
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|687.648.386
|% 5,39
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
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|Riyal
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|% 2,10
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|2.035
|15,74
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|Altın Gr.
|460
|460
|12,76
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|3.003
|3.044
|60,20
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|Tam
|3.093
|3.135
|64,20
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|Yarım
|1.502
|1.533
|36,00
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|Gümüş.Ons
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|0,63
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