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AB`de perakende satışlar arttı

05.08.2020 12:51

Son güncelleme : 05.08.2020 12:51
Avrupa Birliği`nde (AB) perakende satışlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,2`lik artış gösterdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı  perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda  mayıs ayına kıyasla yüzde 5,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3  yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde  5,2, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 1,3 arttı.

AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende  satışlarda en yüksek artış yüzde 21,9 ile İrlanda’da, yüzde 16,5 ile İspanya'da  ve yüzde 13,8 ile İtalya'da gerçekleşti.




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