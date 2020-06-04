Avrupa Birliği`nde perakende satışlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı nisanda bir önceki aya göre yüzde 11,1 azaldı.
AB`de perakende satışlar sert düştü
04.06.2020 13:10
Son güncelleme : 04.06.2020 13:10
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin nisan ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda mart ayına kıyasla yüzde 11,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 19,6 geriledi.
AB'de ise perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 18 düştü.
AB ülkeleri arasında nisanda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 25,1 ile Malta'da, yüzde 22,3 ile Romanya'da ve yüzde 21,9 ile İrlanda'da gerçekleşti.
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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108.779
12:576,7673
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|Önceki Kapanış
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|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|205.363.693
|% 9,91
|
|EGCEY
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|459.194
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|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
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|17.120.849
|% -9,99
|
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|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|34.383.175
|% -9,95
|
|THYAO
|12,66
|620.509.149
|% 1,04
|
|PETKM
|3,76
|505.986.402
|% 2,45
|
|GARAN
|8,17
|477.993.276
|% -0,61
|
|ASELS
|31,40
|290.788.093
|% -1,13
|
|TRGYO
|3,04
|255.918.993
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,65
|236.698.044
|% -0,60
|
|PETKM
|3,76
|505.986.402
|% 2,45
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|TSKB
|1,15
|129.248.291
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,32
|123.956.795
|% 3,13
|
|IHLGM
|1,37
|126.645.687
|% 0,74
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,4428
|8,4851
|% -0,07
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|Frank
|7,0192
|7,0615
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7970
|1,8060
|% 0,42
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,59
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|Altın Gr.
|371
|371
|3,52
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|16,50
|
|Tam
|2.483
|2.514
|17,00
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|8,30
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,10
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|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,06
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|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
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|B. Petrol
|39,18
|39,18
|-0,61
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