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AB`den üye ülkelere 100 milyar euro ücret desteği

02.04.2020 13:53

Son güncelleme : 02.04.2020 13:53
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Covid-19 salgınından en çok etkilenen Avrupa Birliği ülkelerine, ücret indirimlerini tamamlamak üzere 100 milyar euro vereceğini açıkladı.



DHA

Von der Leyen, yaptığı açıklamada "Şirketler çalışanlarına, hiç kazançları olmadığı halde tam şimdi olduğu gibi ücret ödemeye devam ediyor. Şimdi Avrupa onları desteklemeye geliyor. Eğer şirketler, şimdi coronada olduğu gibi, dış şoklar nedeniyle çalışamaz durumda kalırsalar, işçilerini işten çıkartmamalılar" dedi.

Von der Leyen, bu konudaki ilk desteği alan ülkenin İtalya olacağını ekledi.

Von der Leyen, çarşamba günü de, AB ülkelerini Covid-19 salgınıyla mücadelede desteklemek amacıyla, AB sınırları içinde kısa çalışma uygulamasına ilişkin bir düzenleme önerdi:

"Bu Avrupa'nın eylem halindeki dayanışmasıdır! AB Komisyonu, İtalya ve İspanya dahil, Covid-19 salgınından en çok etkilenen AB ülkelerine destek olabilmek için yeni kısa dönemli çalışma düzenlemesi (SURE - düzenlemenin adı) öneriyor. Bu düzenleme, kriz sürecinde milyonlarca iş kaybını önleyeceği gibi, kriz sonrası kısa süre içinde toparlanmamıza da yardımcı olacaktır."






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