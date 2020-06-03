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AB`den Yemen`e mali destek

03.06.2020 14:02

Son güncelleme : 03.06.2020 14:02
Avrupa Birliği (AB), iç savaş ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen için 70 milyon euro fon tahsis edildiğini bildirdi.



AA

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, salgının dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de durumu daha da kötüleştirdiği  kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin özellikle sağlık ve gıda alanlarında kullanılmak üzere Yemen'e 70 milyon euroluk kaynak ayırdığına dikkat çekildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü  elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart  2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.




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