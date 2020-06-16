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ABD`li şirketler Huawei ile çalışabilecek

16.06.2020 08:56

Son güncelleme : 16.06.2020 10:10
ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan şirketlerinin Çin`in teknoloji şirketi Huawei ile iş yapmasına yönelik kısıtlamalarda 5G standartlarında birlikte çalışabilmelerine izin verecek şekilde değişikliğe gitti.



AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un  ABD'nin telekomünikasyon sektöründeki standart geliştirme faaliyetlerine daha  fazla katkıda bulunmasını sağlayacak yeni bir kuralı duyurduğu bildirildi.

Uluslararası standartların, teknolojik gelişme için işlevsellik, iş  birliği ve güvenliği sağlayan kritik yapı taşları olduğuna işaret edilen  açıklamada, ABD'nin standart belirleme sürecindeki katılımı ve liderliğinin 5G,  otonom araçlar, yapay zeka ve diğer ileri teknoloji alanlarının geleceğini  etkilediği belirtildi.

"ABD küresel inovasyondaki liderliğinden vazgeçmeyecek"

Açıklamada, yeni kuralla Huawei'nin Varlık Listesi'nde bulunmasının,  Amerikan şirketlerinin Çinli şirketin de katıldığı önemli standart geliştirme  faaliyetlerine katkıda bulunmasını engellemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Ross, ABD'nin küresel  inovasyondaki liderliğinden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Ross, ABD teknolojilerinin uluslararası standartlar haline gelmesi  için ABD'nin endüstrideki varlığını teşvik ederek ulusal güvenlik ve dış politika  çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

ABD, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'yi, ulusal güvenliğe aykırı  faaliyetlerde bulunma riski oluşturduğu gerekçesiyle teknoloji ihracatına  kısıtlama getirdiği kişi, şirket, devlet ve diğer tüzel kişilikleri içeren Varlık  Listesi'ne 2019'da almıştı.





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