ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8766
|7,9161
|% 0,20
|Frank
|6,1433
|6,1803
|% -0,03
|Riyal
|1,6100
|1,6181
|% 0,23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|6,13
|Altın Gr.
|308
|308
|1,94
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,07
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|B. Petrol
|57,34
|57,34
|1,00
Seans Raporu
- 17:57DESA Yüzde -3.30 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 900 adet işlem
- 17:56XU100 Endeks 120, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 940.00 milyon TL de
- 17:56EDIP Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 056, 415 adet işlem
- 17:55MERKO Yüzde -4.73 oranında düşüşle 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 770, 319 adet işlem
- 17:54QNBFL Yüzde -4.78 oranında düşüşle 149.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660 adet işlem