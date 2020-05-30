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ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

30.05.2020 09:47

Son güncelleme : 30.05.2020 09:58
ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta da 15 adet azalarak 11 hafta üst üste düşüş gösterdi.



AA

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 23-29 Mayıs haftasında bir  önceki haftaya göre 15 adet azalarak 222’ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11 hafta üst üste düşüş  gösterirken, bu süre içinde toplam 461 adet azalmış oldu.

Perşembe günü 35,29 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma  gününü 36,03 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün  varil fiyatı ise cuma gününü 35,34 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü  33,71 dolar seviyesinde tamamlamıştı.





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