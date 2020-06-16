`AB`nin acilen harekete geçmesi gerekli`

Avrupa Berkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin pandeminin yol açtığı ekonomik kriz karşısında Birlik'e yardım için bir mali tedbirler paketini acilen karar vermesi gerektiğini söyledi.
"Bu olağanüstü acil ve hedef mümkün olduğu kadar çabuk uygulamaya getirmek olmadı, 2021 başlarından daha sonraya kalmamalı" diye konuşan Panette, "Ne kadar çok beklersek, müdahale etmek o kadar maliyetli olur" diye konuştu.
AB Komisyonu, geçtiğimiz ay 750 milyar euro
büyükülüğünde AB toparlanma fonu önermişti. Ancak bu fon üzerinde Haziran ayı içinde bir anlaşmaya varılması beklenmiyor.