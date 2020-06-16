Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`AB`nin acilen harekete geçmesi gerekli`

16.06.2020 10:22

Son güncelleme : 16.06.2020 10:22
Avrupa Berkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, "AB`nin mali tedbirler konusunda acilen harekete geçmesi gerekli." dedi.



Avrupa Berkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin pandeminin yol açtığı ekonomik kriz karşısında Birlik'e yardım için bir mali tedbirler paketini acilen karar vermesi gerektiğini söyledi.

"Bu olağanüstü acil ve hedef mümkün olduğu kadar çabuk uygulamaya getirmek olmadı, 2021 başlarından daha sonraya kalmamalı" diye konuşan Panette, "Ne kadar çok beklersek, müdahale etmek o kadar maliyetli olur" diye konuştu.

AB Komisyonu, geçtiğimiz ay 750 milyar euro büyükülüğünde AB toparlanma fonu önermişti. Ancak bu fon üzerinde Haziran ayı içinde bir anlaşmaya varılması beklenmiyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:07110.959
Değişim :  1,28% |  1.403,40
Açılış :  110.815  
Önceki Kapanış :  109.556  
En Yüksek
111.158 En Düşük
110.815
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETYAT 1,78 177.105 % 12,28  
EUYO 1,77 406.098 % 11,76  
EUKYO 2,04 126.596 % 10,06  
EKIZ 12,98 819.350 % 10,00  
RTALB 36,44 1.578.144 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6169 8,6601 % 0,50  
Frank 7,1717 7,2149 % 0,19  
Riyal 1,8161 1,8252 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 -0,34  
Altın Gr. 379 379 0,72  
Cumhuriyet 2.468 2.482 -1,00  
Tam 2.533 2.551 -0,90  
Yarım 1.234 1.245 -0,40  
Çeyrek 619 623 -0,30  
Gümüş.Ons 17,33 17,37 -0,03  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,00  
B. Petrol 39,83 39,83 0,11  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru