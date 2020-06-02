Rusya`nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot bu yılın ilk çeyreğinde 22,5 milyar ruble zarar açıkladı.
Aeroflot ilk çeyrekte zarar açıkladı
02.06.2020 12:05
Son güncelleme : 02.06.2020 12:16
AA
Aeroflot’tan yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 2019 yılına göre yüzde 10,2 azalarak 123,9 milyar rubleye (yaklaşık 1,8 milyar dolar) düştüğü belirtildi.
Söz konusu dönemde, şirketin yolcu taşımacılığı gelirlerinin yüzde 9,9 azalarak 102,1 milyar rubleye düştüğü aktarılan açıklamada, şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde 22,5 milyar ruble (yaklaşık 325 milyon dolar) zarar ettiği bildirildi.
Açıklamada, yolcu taşımacılığının yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle düşmesine rağmen, şirketin kargo taşımacılığı gelirlerinin yüzde 15,1 artarak 4,8 milyar rubleye çıktığı bilgisine de yer verildi.
Rusya’da hükümet, salgına yönelik tedbirlerden etkilenen Rus hava yolu şirketleri için 23,4 milyar ruble destek sağlanacağını açıklamıştı.
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BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
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|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.121.233
|% 9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.579.279
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|KENT
|480,50
|3.962.969
|% -9,71
|
|RTALB
|21,44
|49.222.337
|% -8,14
|
|DAGHL
|6,99
|1.009.004
|% -6,55
|
|ASELS
|32,90
|658.373.523
|% 3,13
|
|EKGYO
|1,69
|461.305.684
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|380.901.006
|% 1,00
|
|THYAO
|12,71
|303.588.471
|% -0,39
|
|TUPRS
|90,65
|227.482.131
|% 2,08
|
|EKGYO
|1,69
|461.305.684
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,30
|102.004.349
|% 2,36
|
|KRDMD
|2,59
|161.574.513
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,40
|145.533.601
|% 0,84
|
|IHLAS
|0,72
|41.567.866
|% 2,86
|
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5186
|8,5614
|% 0,47
|
|Frank
|7,0811
|7,1237
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8089
|1,8179
|% 0,03
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,73
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|Altın Gr.
|381
|381
|-0,10
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|Cumhuriyet
|2.531
|2.570
|5,00
|
|Tam
|2.538
|2.571
|-11,00
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|Yarım
|1.239
|1.262
|-1,60
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,23
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,01
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|B. Petrol
|39,18
|39,18
|0,86
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