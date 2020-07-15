Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Akkuyu`nun ilk ünitesinde kilit aşama tamamlandı

15.07.2020 11:35

Son güncelleme : 15.07.2020 11:41
Türkiye`nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali`nin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kazanının hidrolik testinden başarıyla geçtiği ve böylece santralin ilk ünitesi için kilit bir aşamanın tamamlandığı bildirildi.



AA

Rosatom'un Mühendislik Bölümü Atomenergomash'ten yapılan açıklamada,  reaktör basınç kazanının hidrolik testi için gereken hazırlıkların zorlu  karantina koşullarında yapıldığı belirtildi.

Hidrolik testlerin özel bir teknoloji uygulanarak gerçekleştirildiğine  işaret edilen açıklamada, "Basınç kazanının son üretim aşamasını yürütmek için  özel bir yer altı test tezgahı kullanıldı. Bu tezgahın içine bir destek halkası,  onun üzerine de kaldırma kapasitesi 600 ton olan bir vinç yardımıyla reaktör  basınç kazanı yerleştirildi. Kazan, daha sonra bir proses kapağıyla kapatıldı.   Hidrolik testler, özel bir teknoloji uygulanarak yapıldı. Bu teknolojiye uygun  olarak testler sırasında reaktör basınç kazanı içine, işletim basıncının 1,4 katı  büyüklüğünde maksimum basınç uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Kazanın hidrolik testinin, AEM-Teknoloji Atommash AŞ Volgodonsk  Şubesi'nde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Türkiye'nin ilk nükleer enerji  santrali Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kazanı, hidrolik  testinden başarıyla geçti ve ilk ünite için kilit aşama tamamlandı."  değerlendirmesine yer verildi.

60 YIL ÇALIŞMAYA HAZIR

AEM-Teknoloji AŞ Volgodonsk Şubesi Müdürü Rovshan Abbasov, içinde  bulunulan koşullara rağmen tüm işlemlerin hatasız ve yüksek kalitede  yürütüldüğünü bildirdi.

Abbasov, "Uzmanlar, yapılması gereken tüm işlemleri eksiksiz ve doğru  bir şekilde yerine getirdi. Hidrolik testlerle hem reaktör basınç kazanının baz  metalinin ve kaynaklanmış ek yerlerinin sağlamlığı hem de bu parçaların  belirlenen hizmet ömrü olan 60 yıllık süre zarfında nükleer santralde çalışmaya  hazır olduğu onaylanmış oldu."

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'de 4 adet Rus tasarımı 3   nesil VVER reaktörü bulunacak. Her bir reaktör 1200 megavat kapasiteye sahip  olacak. İlk ünitenin 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05117.741
Değişim :  -0,56% |  -657,57
Açılış :  118.114  
Önceki Kapanış :  118.399  
En Yüksek
118.658 En Düşük
117.002
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
ODAS 2,85 774.914.197 % 0,00  
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
KONYA 331,00 104.442.324 % 0,00  
IPEKE 13,99 76.084.969 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6295 8,6728 % 0,42  
Frank 7,2911 7,3350 % 0,23  
Riyal 1,8245 1,8337 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 4,05  
Altın Gr. 400 400 0,73  
Cumhuriyet 2.603 2.625 6,00  
Tam 2.681 2.694 6,10  
Yarım 1.301 1.318 3,00  
Çeyrek 651 660 1,50  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 0,13  
Gümüş Gr. 4,27 4,27 0,02  
B. Petrol 43,47 43,47 0,57  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru