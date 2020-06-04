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Alman akaryakıt istasyonlarında elektrikli şarj zorunluluğu

04.06.2020 18:27

Son güncelleme : 04.06.2020 18:27
Alman hükümeti, elektrikli otomobillerde tüketicilerin şarj endişelerini gidermek ve bu araçları yaygınlaştırmak için akaryakıt istasyonlarına şarj yerleri konulmasını mecburi hale getirmeye hazırlanıyor.



AA

Alman hükümetinin bugün açıkladığı 130 milyar euroluk teşvik  paketinde, elektrikli otomobillerin günlük kullanıma geçmesinin hızlandırılması da yer aldı.

Buna göre,ülke genelinde 14 bin 118 akaryakıt istasyonunun elektrikli otomobillerinin şarj edilebilmesi için olanak sağlanacak.

Söz konusu teşvik paketinde, elektrikli araç almak isteyenlere 9 bin euroya kadar teşvik verilirken, yüksek hacimli spor araçlar için ilave vergiler  de planlandı.

Öte yandan, son yıllarda elektrikli otomobil üretimine milyarlarca euro yatırım yapılırken, geçen yıl ülkede trafiğe yeni kayıt yaptırılan  otomobillerin sadece yüzde 1,8’i elektrikli araçlardan oluştu. Dizel  otomobillerin yüzde 59,2'lik paya sahip olması dikkati çekmişti.

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği’ne (BDEW) göre Mart 2020  itibarıyla ülkede yaklaşık 28 bin elektrikli şarj istasyonu bulunuyor. Elektrikli otomobillerin yaygın olarak kullanılması için 7 bini hızlı  şarj istasyonu olmak üzere en az 77 bin şarj istasyonuna ihtiyaç var.

Alman hükümeti teşvikleri artırarak elektrikli araçlara olan talebi artırmayı hedefliyor. Almanya'nın emisyon salınımı hedeflerine ulaşması için  2030’a kadar trafikte 7 ile 10 milyon elektrikli otomobilin olması hedefleniyor.




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