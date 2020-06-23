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Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu: Ekonomi daralacak

23.06.2020 14:48

Son güncelleme : 23.06.2020 14:48
Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülke ekonomisinin bu yıl yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 6,5 daralacağını öngördü.



AA

Kurul, Alman ekonomisine ilişkin 2020 ve 2021 yılları için ekonomik  tahmin raporunu yayınladı.

Raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya’nın gayri safi yurt içi  hasılasının (GSYH) bu yıl yüzde 6,5 daralmasının ve 2021’de ise yüzde 4,9  genişlemesinin beklendiği belirtildi.

GSYH’nın en azından 2022’ye kadar Kovid-19 sonrası seviyeye  gelemeyeceğinin tahmin edildiği kaydedilen raporda, işsizlik oranının gelecek  aylarda artmaya devam edeceği öngörüldü.

Ekonomi profesöründen oluşan kurulun raporunda, Kovid-19 nedeniyle  Alman ekonomisinde ikinci bir düşüş şoku beklenmediği belirtilerek, ekonominin  yılın ikinci yarısında yavaşça toparlanacağı tahmininde bulunuldu. Raporda,  Kovid-19 vaka sayısının artış göstermesi durumunda bu toparlanmanın daha yavaş  olacağı uyarısı da yapıldı.




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