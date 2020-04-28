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Alman ekonomisi daraldı

28.04.2020 16:41

Son güncelleme : 28.04.2020 16:41
Almanya`nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekonomik faaliyetlerin kısıtlandığı dönemde Alman ekonomisinin yüzde 16 daraldığını duyurdu.



AA

Ifo tarafından şirketlerin kapasite kullanımı, birinci ve ikinci çeyrekte gerçekleşen ve beklenen satış rakamlarına ilişkin tüm sektörlerden 8 bin 800 firmanın katılımıyla yapılan nisan ayı anket sonuçları açıkladı.

Anket sonuçlarından Ifo'nun hesaplamalarına göre, mart ayından bu yana  yürürlükte olan kısıtlamalar Alman ekonomisini olumsuz etkiledi. Ekonomi, bu dönemde yüzde 16 daraldı.

Nisanda ekonomik faaliyetlerde en büyük düşüş yüzde 84 ile seyahat  acenteleri ve tur operatörlerinde görülürken, bunları, yüzde 76 ile havacılık,  yüzde 68 ile konaklama izledi. Corona virüs krizinde tek kazanan ise kapasite  kullanımının yüzde 7 arttığı ilaç sektörü oldu.

"2021'İN SONUNA KADAR CORONA VİRÜS ÖNCESİ KOŞULLARA DÖNMEYECEĞİZ"

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo  Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu (yüzde 16 daralma),  Almanya'nın GSYH'sinin ilk çeyrekte yüzde 1,9 küçüleceği anlamına geliyor. İkinci  çeyrekte yüzde 12,2 oranında bir daralma beklenebilir." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisinin mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bu  yıl yüzde 6,6 küçülebileceğini belirten Wollmershaeuser, "2021'in sonuna kadar corona virüs öncesi koşullara dönmeyeceğiz. Ancak 2021 sonunda mal ve hizmet  üretimi corona virüs krizi yaşanmadan ulaştığı seviyeye gelecektir. Bunu başarmak  için GSYH'nin 2021'de yüzde 8,5 büyümesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Wollmershaeuser, mart ayından bu yana yürürlükte olan kısıtlamaların  nisan sonunda sadece kademeli kaldırılması durumunda farklı sektörlerin çok  farklı oranlarda toparlanacağını aktararak, "Corona virüs krizinin sonuçları  gelecek yıl öncelikle dinlenme, eğlence, kültür, konaklama ve restoran hizmetleri  sektöründe daha iyi hissedilecek." ifadesini kullandı.

İmalatta katma değerin bir yıl içinde kriz öncesi seviyesine  dönebileceğini vurgulayan Wollmershaeuser, tüm sektörlerin üçüncü çeyrekten  başlayarak büyümeye başlayacağını ancak bu büyümenin yılın ilk yarısındaki  düşüşten daha küçük olacağını kaydetti.




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