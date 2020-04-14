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Alman ekonomistler: Hızlı bir şekilde kaldırılmalı!

14.04.2020 14:02

Son güncelleme : 14.04.2020 14:11
Corona virüs nedeniyle Almanya’da ekonomik faaliyetlerin bir haftalık durması 42 milyar euroya mal olmasına rağmen, ekonomistler virüsün yayılmasına karşı tüm önlemlerin çok hızlı bir şekilde kaldırılması konusunda uyardı.



AA

Alman Makroekonomi ve Konjonktür Araştırma Enstitüsü (IMK) virüs  salgını nedeniyle hayatın birçok alanına getirilen sınırlamaların  hafifletilmesinin “aceleyle” değil, “iyi hazırlanmış” adımlarla olması gerektiği  konusunda uyardı.

IMK Başkanı Sebastian Dullien, konuya ilişkin değerlendirmesinde, eğer  virüse karşı koruyucu önlemler çok hızlı bir şekilde kaldırılırsa, bu ekonomiye  yarardan daha fazla zarar getirebileceğini belirtti.

Dullien, ekonomik faaliyetlerin askıda kalma süresinin önemli olduğunu  belirterek, “Eğer ekonomide her şey iki hafta boyunca tekrar açılır ve iki ay  boyunca tekrar kapanmak zorunda kalırsa, hiçbir şey kazanılmaz.”  değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal uzaklaşma önlemlerinin uzun vadede gevşetilmesinin hızlı bir  şekilde gevşetilmesinden daha önemli olduğuna dikkati çeken Dullian, yetkililerin  doğru iletişim kurmasının önemine vurgu yaptı.

IMK Başkanı Dullien, “Şirketler artık öngörülebilirliğe ihtiyaç  duyuyor. Şirketlere ve kamu kurumlarına neyin ne zaman geleceği daha açık bir  şekilde anlatılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Almanya koronavirüs krizinden çıkması ve enfekte olmuş insan sayısının  çok fazla artmaması bile ekonomik krizin aşıldığı anlamına gelmediğini belirten  Dullien, “Örneğin sanayi, düşük dış talepten etkilenmeye devam edecektir. İnşaat  sektörü diğer Avrupa ülkelerinden işçilerin yokluğunu hissedecektir. Bu nedenle,  ekonomik faaliyetlerin askıya alınmasının kontrollü sona ermesi Almanya'ya sadece  sınırlı bir ölçüde yardımcı olacaktır. En azından uluslararası tedarik  zincirlerinin yeniden etkinleştirilmesi ve küresel ekonominin dengelenmesi  önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA, KISITLAMALARI HAFİFLETMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Öte yandan, Alman basınına göre, Almanya'da üst düzey politikacıların,  yarın Başbakan Angela Merkel ile yapacağı görüşmeden önce, koronavirüs salgını  kısıtlamalarının potansiyel olarak hafifletilmesini tartışmaya başladı.  Hafifletme tartışmanın pandemide Avrupalı komşuları İtalya, İspanya ve Fransa'dan  daha iyi bir ortam olan Almanya'daki yeni enfeksiyonların ve ölümlerin  azalmasıyla gündeme geldiği belirtildi.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi  Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo)  hesaplamalarına göre, Almanya'da ekonomik  faaliyetlerin kısmi kapanmasının bir haftalık uzatılmasının 25 ile 57 milyar  avroluk ek maliyetlere mal olabilir.






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