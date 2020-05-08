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Alman firmalarının çoğu azalan talepten muzdarip

08.05.2020 13:33

Son güncelleme : 08.05.2020 13:33
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle Alman firmaların yüzde 60’ının azalan talepten "muzdarip" olduklarını ve yüzde 43’ünün siparişlerin ertelenmesiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.



AA

DIHK tarafından imalat,inşaat ve hizmet sektörlerinden 10 binden fazla Alman şirketin katılımıyla yapılan "Kovid-19'un Alman ekonomisine etkileri, Mayıs  2020" adlı araştırma sonuçları açıklandı.

Anket sonuçlarına göre, Alman firmaların yarısı Kovid-19’un  yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirler süresinde işlerini durdururken, bu  firmaların dörtte biri tedbirlerin kısmi kaldırılmasıyla nisan sonunda işlerini  yeniden başlattı.

Firmaların üçte birinin yatırımlarını kestiğinin kaydedildiği ankette, restoranların üçte biri ve seyahat firmalarının yarısının iflas etmek endişesi  taşıdığı ortaya çıktı.

DIHK’in araştırmasına göre, Alman şirketlerinin üçte birinden fazlası en erken 2021'de Kovid-19 önceki iş seviyelerine dönmeyi beklerken, 20 şirketten  1'i “asla” söz konusu seviyeye dönmeyi beklemiyor.

DIHK Başkanı Dr. Eric Schweitzer, konuya ilişkin değerlendirmesinde,  anket sonuçlarının iş dünyasının karşı karşıya kaldığı zorlukların ne kadar büyük  olduğunu gösterdiğini belirterek, “Ekonomimizin toparlanmasında hala çok yolumuz  var." İfadesini kullandı.






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