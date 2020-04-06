GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Alman otomotiv sektörü ihracat beklentisi düşüşte

06.04.2020 13:08

Son güncelleme : 06.04.2020 13:17
Alman otomotiv sektörünün uluslararası ticaret beklentileri martta yaklaşık son 11 yılın en düşük seviyesine düşerken, sektörün gelecek aylarda önemli zorluklarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.



AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, Alman otomotiv sektörünün talep endeksi şubat ayında eksi 13,8 iken, mart ayında 16,8 puan azalarak eksi 30,6 puana geriledi.

Ifo’nun anketine göre, sektörün ihracat beklentileri eksi 17,3'ten eksi 42,7 puana geriledi. Bu da Mart 2009’dan sonra en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

Ankete göre, Almanya’nın otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentileri eksi 19,7 puandan eksi 33,7 puana geriledi.

Ifo'nun mart anketine göre otomobil şirketlerinin yaklaşık yüzde 43'ü kısa süreli çalışmayı başlatmayı planladı. Bu oran şubat anketinde yüzde 19,7’de  kalmıştı.

Üreticilerin satılmayan otomobiller için stokları da şubatta 7,6 puanlık artıştan sonra martta 14,1 puan artış gösterdi.

Ifo’nun anketine yönelik açıklamasında, “Alman otomotiv endüstrisine  yönelik beklentiler, corona virüs krizinden dolayı önemli ölçüde bozuldu."  ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Alman Otomobilciler Birliği (VDA) verilerine göre, geçen  ay ülkede trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı Mart 2019'a göre yüzde 38  azalarak 215 bin 100 oldu.

Bu, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan bu yana en yüksek  aylık düşüş olarak açıklanırken, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla  ülkede alınan tedbirlerin önemli rol oynadığı belirtildi.

Almanya'nın yeni otomobil ihracatı da martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 234 bin 500'e düştü.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:0291.191
Değişim :  1,83% |  1.638,05
Açılış :  90.989  
Önceki Kapanış :  89.553  
En Yüksek
91.314 En Düşük
90.631
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,20 194.917.191 % 10,00  
BTCIM 2,42 10.610.098 % 10,00  
AYCES 15,08 1.478.731 % 9,99  
PKENT 126,70 424.217 % 9,98  
RAYSG 3,31 3.376.194 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2833 8,3249 % 0,55  
Frank 6,8831 6,9246 % 0,32  
Riyal 1,7905 1,7995 % 0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 16,60  
Altın Gr. 355 355 4,40  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,51 14,55 0,14  
Gümüş Gr. 3,16 3,16 0,04  
B. Petrol 33,09 33,09 -1,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru