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Alman otomotiv sektöründe iş durumu kötüleşti

04.05.2020 14:09

Son güncelleme : 04.05.2020 14:09
Almanya`da otomotiv sektörünün iş durumunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisanda daha önce hiç olmadığı kadar kötüleştiği belirtildi.



AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş  Ortamı Anketi sonuçlarına göre, mart ayında eksi 13,2 olan Alman otomotiv  sektörünün mevcut durum endeksi, nisanda 72,2 puan azalarak eksi 85,4 puana  geriledi.

Söz konusu gerileme, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonraki  en büyük düşüş ve eksi 85,4, en düşük değer oldu. Endeks, finansal krizin  yaşandığı Nisan 2009'da eksi 82,9'a düşmüştü.

Ankete göre, sektörün ihracat beklentileri eksi 43,9'dan eksi 64,9  puana geriledi. Sektörün stok mevcut endeksi de 14,6 puandan 40,5 puana yükseldi.

Almanya'da otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentileri  da eksi 34,6 puandan eksi 45,7 puana indi. Ankete ilişkin açıklamada, "Almanya'nın otomotiv sektöründeki iş  durumu önemli ölçüde kötüleşti." ifadesi kullanıldı.

Federal hükümet ve otomotiv sanayinin temsilcileri, yarın otomobil  zirvesinde bir araya gelerek sektördeki son durumu masaya yatıracak. Alman  otomotiv sektörü, sektöre canlılık kazandırmak için hükümetin hanehalkı için  satın alma teşvikleri açıklamasını talep ediyor.





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