Almanya`da seyahat hizmeti veren şirketlerin ciroları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 23 geriledi.
Alman seyahat şirketlerinde ciro hız kesti
18.06.2020 11:57
Son güncelleme : 18.06.2020 11:57
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile rezervasyon hizmeti sağlayıcılarının gelirleri, Kovid-19 krizi nedeniyle ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 23 azaldı.
Destatis açıklamasında, söz konusu gerilemenin, 2008'den bu yana seyahat sektörü satışlarındaki en büyük düşüş olduğu belirtildi.
Seyahat sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısının 2018'de yaklaşık 13 bin 300 olduğu bildirilen açıklamada, sektörün 110 bin kişiye istihdam sağladığı kaydedildi.
Bu arada, 2018'de 5 haneden biri paket tur satın alırken, her paket tur için yaklaşık 1.000 avro harcandı.
11:42112.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.252,51
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.479
En Düşük
111.117
11:426,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,8770
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|Önceki Kapanış
|: 6,8790
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6,8606
En Düşük
6,8330
11:427,7221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 7,7250
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|Önceki Kapanış
|: 7,7150
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7,7270
En Düşük
7,6835
11:42381,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,46
|Açılış
|: 381,45
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|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,50
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.243.002
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|164.420.388
|% 9,97
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|
|DAGI
|5,24
|3.900.918
|% 9,85
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|GLRYH
|16,25
|37.801.803
|% -5,74
|
|RTALB
|38,00
|90.544.090
|% -5,19
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|DAGHL
|8,80
|1.915.683
|% -4,03
|
|TCELL
|16,17
|952.200.050
|% 9,55
|
|TTKOM
|8,10
|475.326.308
|% 5,33
|
|ASELS
|32,20
|307.525.084
|% 1,13
|
|KRDMD
|2,85
|304.142.254
|% 2,15
|
|KARSN
|2,43
|248.034.272
|% 3,40
|
|SKBNK
|1,39
|181.118.701
|% 2,96
|
|EKGYO
|1,92
|218.703.003
|% 1,05
|
|KRDMD
|2,85
|304.142.254
|% 2,15
|
|KARSN
|2,43
|248.034.272
|% 3,40
|
|IHLAS
|0,82
|49.624.780
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5687
|8,6117
|% 0,02
|
|Frank
|7,1993
|7,2427
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|1,60
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.493
|6,40
|
|Tam
|2.545
|2.558
|6,60
|
|Yarım
|1.240
|1.250
|3,20
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
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|B. Petrol
|40,80
|40,80
|0,09
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