Almanlara üzücü haber! Yüzde 9.8 küçülmesi bekleniyor













REUTERS

Almanya'nın önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri ekonomide yaşanacak daralmanın corona virüse karşı alınmış tecrit uygulamalarından kaynaklandığını açıkladılar. Enstitüler ayrıca ekonominin Ocak ve Mart ayları arasında muhtemelen %1.9 daraldığını ifade ettiler.

Ekonomik tahminleri hükümetin ekonomik beklentileri için temel oluşturan enstitüler, corona virüs pandemisinin Almanya'da derin bir resesyonu tetiklediğine işaret ettiler. Reuters daha önce kaynaklarına dayanarak yaptığı haberde, Alman ekonomisinin bu yıl muhtemelen yüzde 4.2 küçüleceğini ve bir sonraki yıl ise yüzde 5.8 büyüyeceğini belirtmişti.