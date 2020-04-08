Avrupa`nın en büyük ekonomisi olan Almanya`nın ikinci çeyrekte yüzde 9.8 daralması bekleniyor. Ekonomideki bu küçülme oranı, Almanya`nın 1970`te ekonomik verilerini kaydetmeye başladığı zamandan beri olan en büyük düşüşü yansıtıyor ve 2009 küresel finansal krizi sırasında yaşanan düşüşün de iki katından fazlasına karşılık geliyor.
Almanlara üzücü haber! Yüzde 9.8 küçülmesi bekleniyor
08.04.2020 12:43
Son güncelleme : 08.04.2020 12:44
REUTERS
Almanya'nın önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri ekonomide yaşanacak daralmanın corona virüse karşı alınmış tecrit uygulamalarından kaynaklandığını açıkladılar. Enstitüler ayrıca ekonominin Ocak ve Mart ayları arasında muhtemelen %1.9 daraldığını ifade ettiler.
Ekonomik tahminleri hükümetin ekonomik beklentileri için temel oluşturan enstitüler, corona virüs pandemisinin Almanya'da derin bir resesyonu tetiklediğine işaret ettiler. Reuters daha önce kaynaklarına dayanarak yaptığı haberde, Alman ekonomisinin bu yıl muhtemelen yüzde 4.2 küçüleceğini ve bir sonraki yıl ise yüzde 5.8 büyüyeceğini belirtmişti.
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