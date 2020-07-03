Almanya`da 2020`de araç satışlarının 1989 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Almanya 1989 yılına dönüyor!
03.07.2020 07:34
Son güncelleme : 03.07.2020 07:34
Almanya'da yeni araç satışları Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 düştü.
Uluslararası Araç Üreticileri Birliği Başkanı Reinhard Zirpel yaptığı açıklamada, takvim etkisinden arındırıldığında Almanya'da Haziran ayında yeni araç kayıtlarının 2019 Haziran ayına göre yüzde 40 düşüşle 220 bin olduğunu ifade etti.
Zirpel, yılın tamamında satışların geçen yıla göre yüzde 20 düşüşle 2,8 milyona gerilemesini beklediklerini de ifade etti. Bu, araç satışlarının iki Almanya'nın birleştiği 1989'dan bu yana görülen en düşük seviyesine gerilemesi anlamına geliyor.
Tagesspiegel'in haberine göre Almanya'da yılın ilk 6 ayında elektrikli araç satışları yüzde 90 artarak 90 bin seviyesine ulaştı.
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BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
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|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
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|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
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|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
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|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
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|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
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|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5188
|8,5615
|% 0,02
|
|Frank
|7,2225
|7,2660
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,08
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-1,69
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.556
|8,90
|
|Tam
|2.609
|2.622
|9,10
|
|Yarım
|1.267
|1.283
|4,40
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,20
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|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,06
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|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
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|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,34
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