Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte daha keskin daralacak















Almanya Ekonomi Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğinde ekonominin ilk çeyrekten daha fazla daralacağını, ancak corona virüsle ilişkili tedbirlerin gevşetilmesi ve öncü göstergelerin dibin geride kaldığını gösterdiğini savundu.



Corona virüs tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesinin ekonominin Mayıs'tan itibaren canlanmaya başladığı anlamına geldiğini belirten Ekonomi Bakanlığı, ancak yılın ikinci yarısında toparlanmanın cansız olabileceği uyarısında da bulundu.



Ekonomi Bakanlığı ayrıca, öncü göstergelerin istihdam piyasasında önümüzdeki birkaç ay için sürdürülebilir bir toparlanmaya işaret etmediğini ve 2020 yılının tamamında ihracat ile ithalatın ciddi düşüş göstermesini beklediklerini de vurguladı.