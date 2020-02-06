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Almanya`da fabrika siparişleri Aralık 2019`da yüzde 2,1 azaldı

06.02.2020 12:30

Son güncelleme : 06.02.2020 12:30
Almanya`da fabrika siparişleri, Aralık 2019`da "beklenmedik şekilde", yüzde 2,1 düşerek Şubat 2019`dan beri en yüksek azalış olarak kayıtlara geçti.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici  verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, aralıkta bir  önceki aya kıyasla yüzde 2,1 azaldı. Böylece Şubat 2019'dan itibaren en yüksek  düşüş kaydedildi. Siparişler, Aralık 2018'e göre de yüzde 8,7 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,6  artması yönündeydi. Söz konusu düşüş, "Avrupa'nın en büyük ekonomisi, sanayisinde  son 10 yılın en kötü durgunluğuna son vermede zorlanıyor." şeklinde  değerlendirildi.

Almanya'da aralıkta yurt içi toplam siparişler, aylık bazda yüzde 1,4  artarken, yabancı siparişler yüzde 4,5 azaldı.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler kasım ayına göre  yüzde 13,9 düştü. Diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler ise yüzde 2,1  arttı.

Ülkede aralıkta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde  1,4 yükselirken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 3,8 azalış  gösterdi. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 3,9 düştü.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro da  önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. arada, kasımda önceki aya göre yüzde 1,3 azalış kaydeden fabrika  siparişleri, yüzde 0,8 azalış olarak revize edildi.

Alman fabrika siparişleri, 2002'den beri 2 yıl art arda düştü

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  Ekim-Aralık 2019 döneminde siparişlerin yüzde 0,5 azaldığı belirtilerek, imalatta  görünümün zayıf kalmaya devam ettiği kaydedildi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, "İmalattaki düşüşten hızlı bir şekilde çıkma şansı da  küçülüyor" ifadesini kullandı. Brzeski, 2002'den beri ilk defa Almanya fabrika  siparişlerinin 2 yıl art arda düşüş gösterdiğini belirterek, 2018'de ağırlıklı  olarak yurt dışından gelen siparişlerin azaldığını ancak bugün iç siparişlerdeki  düşüşün yurt dışı siparişlerden daha hızlı olduğunu vurguladı.

Küresel finansal krizden sonra güçlü büyüme performansı gösteren Alman  ekonomisi, ticaret ihtilafları ve küresel belirsizliklerin ortasında geçen yıl  yüzde 0,6 büyümüştü. Böylece, ekonomisi ihracata dayalı olan Almanya, 2013'ten  beri en zayıf büyüme performansını kaydetti.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), Alman sanayisinin resesyon ve dipten  çıkışı için işaret olmadığını, ekonomide bu yıl için sadece yüzde 0,5'lik  genişleme beklediğini açıkladı.





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